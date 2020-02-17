На Новороссийской военной базе прикрывали пункт базирования кораблей от воздушных ударов условного противника
|09:20 02.03.2020
|Новороссийск
На Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) экипажей кораблей с боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» Южного военного округа.
Учения прощли под руководством командира соединения контр-адмирала Виктора Кочемазова.
По замыслу учения, экипаж патрульного корабля «Василий Быков», находившийся на дежурстве по ПВО, обнаружил низколетящие цели условного противника, движущиеся в направлении пункта базирования кораблей Новороссийской ВМБ, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Боевые расчёты ПВО патрульного корабля «Василий Быков» захватили цели, взяли на сопровождение и в автоматизированном режиме передали данные об их параметрах на командный пункт соединения ПВО.
Экипаж корабля совместно со стоящими на боевом дежурстве расчетами ЗРК С-400 «Триумф» произвели целераспределение и успешно отработали действия по совместному применению ракетного оружия с выполнением электронных пусков по имитируемым объектам.
В ходе учения командованием Новороссийской ВМБ был детально проверен алгоритм действий по организации взаимодействия кораблей с подразделениями ПВО при совместном отражении ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника.
Мероприятие прошло в соответствии с планами боевой подготовки сил Черноморского флота и соединения ПВО Южного военного округа.
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