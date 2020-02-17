Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Град Свияжск» Каспийской флотилии (КФл) выполнил электронные пуски ракет по условным воздушным и морским целям в рамках тактического учения.

Военнослужащими была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолёты морской авиации условного противника. Экипаж МРК «Град Свияжск» получил данные об объектах от боевого расчета загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Разведывательное подразделение КФл подтвердило идентификацию целей, как объектов «противника», после чего экипаж МРК «Град Свияжск» успешно произвел электронный пуск ракет «Калибр» для нанесения эффективного ракетного удара.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы выполнялись в условиях сложной помеховой обстановки.

РЛС «Подсолнух» позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов одновременно и передавать их координаты для нанесения ракетных ударов с моря и берега.

Одной из главных особенностей РЛС «Подсолнух» является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

В Республике Дагестан морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к выполнению задач по плану ротного тактического учения.

Военнослужащие в составе ротной тактической группы совершили марш комбинированным способом на автомобилях и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения.

В ходе учения военнослужащим полка морской пехоты КФл предстоит захватить командный пункт условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья, а также выполнить высадку способом «корабль-берег» с использованием бронетранспортеров БТР-82М.

Подразделения морской пехоты проведут боевые стрельбы из минометных комплексов 2С12 «Сани», вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основной целью РТУ является проверка боевой готовности и слаженности подразделений морской пехоты КФл, совершенствование их действий в наступлении и обороне.

В учении участвуют более 1000 военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, десантные катера и вертолеты армейской авиации.

Завершится учение совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.

Моряки Каспийской флотилии приняли участие в учении по борьбе за живучесть корабля на учебно-тренировочном комплексе в Астрахани.

Аварийные команды в специально оборудованных помещениях отрабатывают порядок действий при возникновении пожара в различных корабельных отсеках, чёткость и слаженность действий при ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей забортной воды.

На тренировках условия обстановки постоянно усложняются, матросам приходится ликвидировать возгорание и поступление забортной воды одновременно в нескольких отсеках. При тушении пожара матросы учатся быстро герметизировать горящий отсек и ликвидировать очаг возгорания, а при устранении пробоины ставить специальный пластырь и откачивать поступившую воду.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии выполняют нормативы по борьбе за живучесть корабля в среднем на 30% быстрее установленного времени.