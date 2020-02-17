Одновременно два фрегата Черноморского флота страны-агрессора начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море, пишет пресс-служба Минобороны России.

Совершая переход морем, экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Третий фрегат ЧФ данной серии - «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.