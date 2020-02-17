Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 27, 28 февраля

19:40 29.02.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 27 и 28 февраля прошли следующие мероприятия:

1. Ракетчики соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, совершили марш на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения лагерного сбора.

В полевых условиях расчеты комплексов «Искандер-М» будут совершенствовать свои действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрированием в ограниченном пространстве.

В завершении полевого выхода с подразделениями ракетчиков будет проведено учение, в ходе которого расчеты нанесут условный ракетный удар по учебным целям.

Полевые занятия продлятся до 27 марта текущего года.

В лагерном сборе примет участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

2. Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе и в Закавказье приступили к проведению лагерного сбора.

Полевые занятия пройдут на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний.

Артиллеристы совершили марш комбинированным способом в районы проведения учебно-боевых стрельб.

Расчёты самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани» отработают различные способы ведения артиллерийского огня, в том числе: подвижный заградительный, беглый, с закрытых позиций.

На полигонах артиллеристы выполнят ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей. На завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

В полевых занятиях принимает участие более 4 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники 58-й армии ЮВО. Лагерный сбор артиллеристов продлится до 27 марта.

3. В ходе планового учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны, подразделения ПВО ЮВО на Кубани отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли аэродромы базирования авиации от ракетно-бомбового удара.

В роли условного противника выступили экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках.

Всего было задействовано более 20 экипажей воздушных судов, в том числе истребителей Су-30, вертолетов Ми-8 и Ми-35.

Задачи по отражению воздушного нападения условного противника выполняли расчеты современных радиолокационных станций «Небо», «Каста», «Подлет» различных модификаций, зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300В4, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также авиационные экипажи истребительной авиации Су-30 и Су-27.

Более 30 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЮВО, были своевременно обнаружены и перехвачены.

4. Подразделения ракетных войск и артиллерии ЮВО на Кубани и Северном Кавказе совершили многокилометровые марши на штатной военной технике в район общевойскового полигона Молькино для проведения масштабных учений.

В полевых условиях офицеры-артиллеристы выполнят боевую стрельбу с огневых позиций разной степени сложности, в том числе с применением высокоточных боеприпасов.

Для корректирования огня артиллерийских подразделений будут применяться комплексы беспилотных летательных аппаратов.

На завершающем этапе пройдут батарейные, дивизионные и бригадные учения с боевой стрельбой, где будет проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач по предназначению.

В полевых выходах принимают участие более 3 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», самоходные 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

5. Инженеры мотострелкового соединения ЮВО провели тактико-специальное учение на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения группировки войск, выполняющей задачи по предназначению.

В течение двух недель специалисты инженерного подразделения также выполняли нормативы по установке заграждений при помощи специальной техники, поиску взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением миноискателей.

К мероприятиям боевой подготовки в полевых условиях от мотострелкового соединения привлечено более 1000 военнослужащих ЮВО и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», понтонно-мостовой парк ПМП, тяжелый механизированный мост ТММ-3, траншейные машины и котлованные машины МДК-3.

6. В Гюмрийском военном гарнизоне на территории военных городков российской военной базы ЮВО началось строительство трех административных объектов.

В военном городке «Полигон» ведется строительство спортивного комплекса для военнослужащих с площадками для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис.

На территории военного городка «Большая крепость» приступили к строительству культурно-досугового центра и спортивного комплекса в зоне военно-патриотического парка «Патриот».

Также в военном гарнизоне будут облагорожены территории и жилые дома для военнослужащих и членов их семей.

В Ереване по плану первоочередного строительства строятся детский сад, культурно-досуговый центр и спортивный комплекс для военнослужащих и членов семей российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО.

Все этапы строительства контролируются представителями регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа.

7. На полигоне Камхуд российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, началась подготовка военнослужащих по армейской тактической стрельбе.

В ходе практических занятий инструкторы по тактико-специальной подготовке обучают военнослужащих маскировке, ориентированию на поле боя, подбору стрелкового оружия, средств связи и взаимодействию в составе отделения и взводов. Элементы тактической стрельбы выполняются в дневное и ночное время суток с использованием специальных средств.

«Занятия основаны на передовых методиках огневой и тактической подготовки, разработанных на основе опыта современных локальных войн и конфликтов. Обучение направлено на развитие у личного состава морально-волевых качеств, психологической устойчивости при выполнении задач в различных условиях», – рассказал начальник боевой подготовки соединения подполковник Владислав Конюхов.

В практических занятиях по армейской тактической стрельбе принимают участие более 500 военнослужащих из мотострелковых, разведывательных и снайперских подразделений соединения ЮВО.

8. Связисты российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения развернули современные средства связи и обеспечили полевые подвижные пункты управления радиосвязью по различным каналам между полигонами Камхуд и Алагяз.

Военнослужащие подразделений связи обеспечили устойчивой непрерывной связью ротные тактические группы, действующие в наступлении и обороне с использованием каналов спутниковой связи.

При проведении розыгрышей оборонительного и наступательного боя в дневное и ночное время суток связисты выполнили нормативы по специальной, тактической, огневой и разведывательной подготовкам, а также по вождению специальных машин связи в условиях сложного рельефа местности.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

9. Военнослужащие минометного подразделения горного соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к отработке методики скоростной стрельбы из минометов на высокогорном полигоне Кобу-Баши.

Минометчики тренируются максимально быстро уничтожать цели условного противника на расстоянии от 800 до 1,5 тысяч метров в дневное и ночное время суток. Стрельбы проводятся без предварительной подготовки огневых позиций.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечивают видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

В практических занятиях в горах Кавказского хребта принимают участие более 30 минометных расчетов ЮВО и задействовано около 20 единиц специальной военной техники.

10. На Северном Кавказе на общевойсковых полигонах 58-й общевойсковой армии ЮВО начались тренировки по армейской тактической стрельбе.

Военнослужащие повышают навыки владения индивидуальным стрелковым оружием в сочетании с психологической устойчивостью, способностью сделать контролируемый выстрел на поражение. Необходимость внедрения упражнений армейской тактической стрельбы обусловлена скоротечностью огневых контактов.

Армейская тактическая стрельба – новый подход для квалифицированного и безопасного овладения оружием. Разнообразие вооружения позволяет отработать различные варианты и условия стрельбы, развить внимание и реакцию принятия решения на применение оружия.

Полигоны 58-й армии ЮВО были специально оборудованы для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы. На полигонах оборудовано около 1,7 тыс. мишеней, в том числе более 600 качающихся.

Переоборудование полигонов позволило внедрить новые упражнения стрельб из стрелкового оружия, провести занятия по огневой подготовке на новых элементах учебно-материальной базы, повысить скорость поражения целей из стрелкового оружия.



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