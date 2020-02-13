Богдан Устименко напомнил о процессе по захвату украинских кораблей и моряков Россией 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Это дело в Морском арбитражном трибунале ООН в Гааге инициировано украинской стороной, сообщает Флот2017.

Эксперт отмечает, что на сегодня неизвестно, на какой стадии рассмотрения это дело. Не смотря на то, что пленных моряков и боевые корабли оккупанты вернули «однако дело-то есть…», — отмечает Богдан Устименко и замечает, что «хотелось как юристу и гражданину понимать позицию нашего государства в делах Украина против России».

Эксперт отмечает, что сегодня позицию Украины с международных судах формируют и представляют только иностранные адвокаты.

«Считаю необходимым обязать украинские МИД и Минюст, в связи с колоссальной значимостью для будущего нашего государства судебных споров с РФ, создать реестр этих споров. Они должны содержать переведенные на украинский язык основные судебные документы в каждом конкретном деле», — заявил Богдан Устименко.