Богдан Устименко – дело в Гааге по захвату россиянами кораблей и моряков не закрыто
|21:01 28.02.2020
|Крым
Богдан Устименко напомнил о процессе по захвату украинских кораблей и моряков Россией 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.
Это дело в Морском арбитражном трибунале ООН в Гааге инициировано украинской стороной, сообщает Флот2017.
Эксперт отмечает, что на сегодня неизвестно, на какой стадии рассмотрения это дело. Не смотря на то, что пленных моряков и боевые корабли оккупанты вернули «однако дело-то есть…», — отмечает Богдан Устименко и замечает, что «хотелось как юристу и гражданину понимать позицию нашего государства в делах Украина против России».
Эксперт отмечает, что сегодня позицию Украины с международных судах формируют и представляют только иностранные адвокаты.
«Считаю необходимым обязать украинские МИД и Минюст, в связи с колоссальной значимостью для будущего нашего государства судебных споров с РФ, создать реестр этих споров. Они должны содержать переведенные на украинский язык основные судебные документы в каждом конкретном деле», — заявил Богдан Устименко.
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