У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
|20:45 28.02.2020
|Румыния
У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Румунії в одному з сіл у комуні Арджеш почалися протести.
Про це повідомляють румунські видання, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що страх перед коронавірусом вивів на вулиці жителів села Нучоара. Вони протестували проти розміщення людей з підозрою на коронавірус в місцевому студентському таборі та мисливському будинку, які визначили як карантинний центр.
Мешканці висловлювали невдоволення тим, що такі люди будуть розміщені в декількох сотнях метрів від житлових будинків. Передбачається, що в літньому таборі розмістять не більше 10 осіб, водночас повідомляється, що там немає водопроводу та опалення.
На сьогодні ніяких симптомів коронавірусу в окрузі Арджеш не виявлено.
Зазначимо, на сьогодні в Румунії зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, минулого тижня схожа ситуація сталася в Україні, коли жителі селища Нові Санжари Полтавської області вийшли на протести проти розміщення евакуйованих з Китаю в місцевому медичному центрі. Протести супроводжувалися сутичками з правоохоронцями. Крім того, протестувальники відзначилися киданням каменів в автобуси, які везли евакуйованих українців. У результаті зіткнень було затримано кілька людей.
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