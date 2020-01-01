У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус

20:45 28.02.2020   Румыния

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Румунії в одному з сіл у комуні Арджеш почалися протести.

Про це повідомляють румунські видання, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що страх перед коронавірусом вивів на вулиці жителів села Нучоара. Вони протестували проти розміщення людей з підозрою на коронавірус в місцевому студентському таборі та мисливському будинку, які визначили як карантинний центр.

Мешканці висловлювали невдоволення тим, що такі люди будуть розміщені в декількох сотнях метрів від житлових будинків. Передбачається, що в літньому таборі розмістять не більше 10 осіб, водночас повідомляється, що там немає водопроводу та опалення.

На сьогодні ніяких симптомів коронавірусу в окрузі Арджеш не виявлено.

Зазначимо, на сьогодні в Румунії зафіксовано три випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, минулого тижня схожа ситуація сталася в Україні, коли жителі селища Нові Санжари Полтавської області вийшли на протести проти розміщення евакуйованих з Китаю в місцевому медичному центрі. Протести супроводжувалися сутичками з правоохоронцями. Крім того, протестувальники відзначилися киданням каменів в автобуси, які везли евакуйованих українців. У результаті зіткнень було затримано кілька людей.



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