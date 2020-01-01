На кордоні Греції і Туреччини мігрантів відганяли сльозогінним газом

20:30 28.02.2020   Греция

Правоохоронці на північно-східному сухопутному кордоні Греції з Туреччиною застосували сльозогінний газ для розгону близько 500 біженців і мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС після того як Анкара послабила контроль над міграційними потоками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Турецькі прикордонники "зникли з сьогоднішнього ранку", заявив мер грецького прикордонного міста Орестіада Василіс Маврідіс, додавши, що група мігрантів намагалася проникнути через контрольно-пропускний пункт Кастаньєс.

Це перший випадок, коли така велика група мігрантів і біженців зробила масову спробу перетину кордону, крок, який грецька влада розглядає як наслідок заяви про те, що Туреччина більше не буде перешкоджати мігрантам, які намагаються дістатися до Європейського Союзу.

Джерела на кордоні повідомили, що в районі грецько-турецького кордону посилене патрулювання і вздовж берегів річки Еврос прокладено колючий дріт, щоб забезпечити охорону "кожного сантиметра" кордону.

Берегова охорона також посилила патрулювання біля портового міста Александруполіс, щоб охороняти прохід з турецького півострова Галліполі.

Високопоставлений турецький чиновник був процитований Reuters в четвер, заявивши, що Туреччина більше не буде перешкоджати сирійським біженцям подорожувати в Європу по суші і морю. Його коментарі з'явилися після того, як в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких сотні біженців, переміщених в результаті авіаударів в Ідлібі, прямували на північний захід Туреччини.

Сотні мігрантів 28 лютого перемістилися північним заходом Туреччини до її кордонів з Грецією та Болгарією, передають турецькі ЗМІ, після того як високопоставлений чиновник заявив, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.

Пізніше в МЗС Туреччини заявили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців на тлі повідомлень, що Анкара відкрила кордони в ЄС для шукачів притулку.

 



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