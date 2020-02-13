У посольстві Великої Британії написали листи політв'язням-кримчанам

20:15 28.02.2020   Крым

У посольстві Великої Британії в Україні 28 лютого до шостих роковин анексії Криму представники української та міжнародної спільноти поговорили про українських політв'язнів, які залишаються у в'язницях Росії та анексованого Криму.

Про це написала пресслужба представництва президента Володимира Зеленського в АРК на сторінці в Facebook, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що на зустрічі були присутні в тому числі члени сімей політв'язнів.

«Кримські татари в Криму за ці шість років не втомилися боротися. Вони не адаптувалися до нового режиму, який зараз там, і не змирилися з ним. І народ вірить, разом з усіма нами, Україною, іноземними державами, що перемога обов'язково прийде», – сказала кримськотатарська активістка, автор ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієва – дружина кримського політв'язня, яка і сама ставала жертвою переслідувань.

Повідомляється також, що учасники зустрічі написали листи політв'язням – на їхню підтримку і «як нагадування про те, що вони не забуті ні Україною, ні міжнародним співтовариством».

Велика Британія і США в річницю початку анексії Росією Криму виступили на підтримку територіальної цілісності України і закликали Росію покинути півострів. США також заявили, що не визнають претензії Кремля на Крим.



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