Греція не закриватиме кордони через коронавірус – Єврокомісія

19:45 28.02.2020   Греция

Уряд Греці не оголошував про закриття зовнішніх кордонів у зв’язку з коронавірусом, а заява прем’єр-міністра країни відображує намір зміцнити контроль на зовнішніх кордонах ЄС.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Адальбер Янз (Adalbert Jahnz), коментуючи заяву уряду Греції про намір обмежити доступ для іноземців, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

«Як ми розуміємо, заява прем’єр-міністра Греції Міцотакіса (Kyriakos Mitsotakis) не стосувалася закриття кордонів. Це була декларація наміру Греції наростити контроль на зовнішніх кордонах, відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу, з причини загроз громадському здоров’ю. Прем’єр-міністр проінформував Єврокомісію про це рішення. Ми взяли до уваги цю декларацію і залишаємося у тісному контакті з владою Греції», - зазначив речник.

Він зауважив, що Єврокомісія підтримує зусилля країн-членів у здійсненні ефективного контролю на зовнішніх кордонах, відповідно до законодавства ЄС, і підтверджує готовність надавати будь-яку допомогу. Зокрема, у Греції вже працюють фахівці Європейського агентства з охорони кордонів і берегової охорони (FRONTEX), яке вже надають допомогу владі Греції у виконанні обов’язків з контролю на кордонах.

Подібну допомогу Євросоюз надає Болгарії, яка також відчуває на собі зростаючий міграційний тиск.

«Якщо країни потребують допомоги, ми діємо за запитом. У випадку з Болгарією, це може бути фінансова допомога або пряма оперативна допомога від FRONTEX. З 2015 року ми вже надали Болгарії більше 300 мільйонів євро для вирішення проблем міграції. Зараз в країні знаходяться близько 70 службовців FRONTEX, при цьому Болгарія завжди може запитувати про додаткову допомогу. Це ж стосується Греції» - сказав Янз.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер заявив про те, що Греція вживатиме заходи, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, особливо на островах, які знаходяться на традиційних шляхах міграції. За станом на сьогодні, у Греції зареєстровано три випадки захворювання на коронавірус.



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