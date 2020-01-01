В Одесі почали готуватися до туристичного сезону 2020 року
|19:30 28.02.2020
|Украина
На Одещині затвердили план заходів по підготовці до туристичного сезону 2020 року.
Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Затвердив план заходів з підготовки до туристично-курортного сезону в Одеській області на 2020 рік. Головний пункт – влада на місцях має забезпечити безперешкодний та безоплатний доступ громадян до моря. Окрім цього, райдержадміністрації та керівники міст і селищ повинні створити безбар’єрний простір для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп", - написав Куций.
За його словами, всі пляжі мають бути чистими та охайними, а послуги на них якісними.
Нагадаємо, президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч повідомив, що українці не почали масово відмовлятися від турів за кордон через розповсюдження коронавірусу в світі.
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