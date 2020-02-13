Радбез ООН екстрено збирається через ескалацію у Сирії
|19:15 28.02.2020
|Турция
Рада Безпеки ООН 28 лютого проведе екстрене засідання у зв'язку з ескалацією обстановки на північному заході Сирії.
Про це повідомляє Daily Sabah, передає Укрінформ.
«Рада безпеки ООН у п'ятницю проведе екстрене засідання, присвячене останнім подіям у Сирії», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що засідання ініційоване США, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Бельгією, Естонією та Домініканською Республікою.
У ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійської провінції Ідліб. У результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинуло 33 військовослужбовця ЗС Туреччини.
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