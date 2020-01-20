Парламент Молдови проголосував за продовження до 20 вересня мораторію на програму громадянства за інвестиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

При цьому голова комісії з національної безпеки, оборони та громадського порядку Александр Жиздан повідомив, що на засіданні комісії депутати вирішили продовжити мораторій до 20 вересня цього року, а не до 1 січня 2021 року, як пропонував уряд.

До цього часу влада має намір визначитися з подальшою долею програми.

Нагадаємо, парламент Молдови ввів мораторій на прийом нових заявок за програмою громадянства за інвестиції в липні 2019 року. Тоді мораторій ввели до 24 грудня. Наприкінці грудня мораторій продовжили ще на два місяці.

Влада вважає, що реалізація цієї програми "може призвести до катастрофічних наслідків для безпеки Молдови та її громадян", оскільки нею можуть скористатися іноземні громадяни з сумнівним минулим, а також особи, причетні до крадіжки мільярда.

До введення влітку 2019 року мораторію на надання громадянства за інвестиції заявки на молдавське громадянство, за інформацією Агентства публічних послуг, подали 97 осіб.

Програма громадянства Молдови за гроші, яку ініціювали демократи, передбачає, що іноземець може отримати громадянство Молдови, якщо перерахує до Фонду довгострокового розвитку країни мінімум 100 тис. євро або мінімум 250 тис. євро в стратегічно важливу сферу бізнесу. Влада розраховувала за перші п'ять років дії програми залучити таким чином 1,3 млрд євро.