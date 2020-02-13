Bloomberg: Ердоган приставив пістолет до власної голови у Сирії

18:21 28.02.2020   Турция

Один з найбільш поширених афоризмів у зовнішньополітичних колах говорить, що Пакистан веде переговори із Заходом, приставивши пістолет до власної голови. Під керівництвом Раджепа Таїпа Ердогана Туреччина оновила цю унікальну техніку, націливши ще один пістолет на Захід.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що за останні два роки Ердоган добровільно налаштував проти Туреччини головних партнерів своєї країни в НАТО, заграючи з ворогом альянсу – Росією, передає УНІАН.

Наслідки були абсолютно передбачувані. Ними стала турецька ізоляція в Сирії й Лівії, де інтереси Анкари напряму конфліктують з московськими.

Тепер цей конфлікт переходить в кінетичний стан. Десятки турецьких солдатів загинули від російських бомб. А відповіддю Ердогана стала образа на зрадницький Захід й погрози відкрити кордон для мільйонів біженців, які прямують в Європу. Вимогою з його боку стало більше європейських грошей на розселення біженців у Туреччині й, вірогідно, допомога НАТО в досягненні військових цілей Ердогана в Сирії.

З першим пунктом важко сперечатися. Туреччина вже розмістила на своїй території понад 3,7 мільйона біженців й готується до нової хвилі, спричиненої битвами в Ідлібі. Хоч Європа передає значні кошти на опіку сирійцями, вона може і повинна зробити більше, щоб розділити цей тягар. Сотні тисяч людей тікають з Ідліба у дуже важких умовах. Їм окрім всього доводиться долати шлях на морозі. Але Ердоган сильно нашкодив позиції Туреччини, погрожуючи відкрити потік біженців, щоб затулити рота європейській критиці, яка вказує на його необачну поведінку, зокрема на військовий наступ минулої осені проти лояльних до США курдських груп на півночі Сирії. Коли європейські чиновники висловлювали виправдані занепокоєння, що наступ відкриє новий фронт вже й без того заплутаної громадянської війни, а також нашкодить міжнародній боротьбі проти «Ісламської держави», турецький президент попередив: «Якщо ви спробуєте виставити нашу операцію вторгненням, тоді наша робота буде простою. Ми відкриємо ворота й відправимо до вас 3,6 мільйонів біженців».

Добитися військової допомоги в Сирії Ердогану ще важче. Відмовившись дослухатися до Заходу в питанні наступу на північному сході Сирії й погрожуючи «османським ляпасом» американцям, якщо вони стануть на його шляху, президент Туреччини тепер хоче американські ракети Patriot, щоб не дозволити літакам Росії завдавати удари турецьким солдатам і союзникам. Це ті ж ракети Patriot, від яких Анкара відмовилася, обравши російські С-400 минулого року.

Відповідь адміністрації Трампа була виправдано обережною, коли вона вказала, що йдеться про вимагання підтримки без жодних військових зобов’язань. Ердоган визнав, що батареї Patriot можуть й не прибути.

На запит Анкари НАТО зібрав зустріч для обговорення ситуації, відповідно до 4 статті угоди про альянс. Країни-учасниці можуть просити про консультації, якщо відчувають, що їхня політична незалежність чи безпека під загрозою. Оскільки обидва критерії застосувати не можна, Туреччина могла наголосити, що наслідки битви в Ідлібі зачеплять не лише турецьку безпеку.

 Але важко уявити, щоб інші країни-учасниці вступили в цей конфлікт. Захід демонстрував небажання робити хоч щось, що змусить Росію заплатити за її злочини в Сирії. Більш вірогідно, вони будуть вимагати дипломатичного рішення й запросять Володимира Путіна на саміт по Ідлібу, який пройде 5 березня за участі Ердогана, канцлера Німеччини Ангели Меркель й президента Франції Еммануеля Макрона.

Поки що Москва відмовлялася від участі. Росія заперечила пряму причетність до вбивства турецьких солдатів, звинувативши у всьому обстріли з боку військ сирійського режиму.

Однак, вона продовжує підтримувати дії Башара Асада, націлені витіснити Туреччину й її союзників з Ідлібу.

Ердоган спробував застосувати свою традиційну тактику переговорів з Путіним, попередивши його, що відносини між Анкарою й Москвою погіршаться через Ідліб, навіть якщо такий розвив залишить Туреччину без друзів.

Турецька економіка теж страждає від проблем. Цінні папери Анкари обвалилися в ціні на тлі ескалації напруги з Росією. А посилення конфлікту може нашкодити економічному відновленню, яке спостерігалося останнім часом. Путін знає, що Ердоган не наважиться натиснути на гачок жодного з пістолетів.

 



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