Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною

18:01 28.02.2020   Болгария

Болгарія готова надіслати до 1000 військових та військової техніки до кордону з сусідньою Туреччиною, щоб запобігти припливу нелегальних мігрантів.

Про це 28 лютого заявив міністр оборони Красимир Каракачанов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Каракачанов заявив, що прикордонна поліція рано в п’ятницю перешкодила двом групам із близько 30 людей проникнути до Болгарії з Туреччини.

Сотні мігрантів 28 лютого перемістилися північним заходом Туреччини до її кордонів з Грецією та Болгарією, передають турецькі ЗМІ, після того як високопоставлений чиновник заявив, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.

Пізніше в МЗС Туреччини запевнили, що країна не змінювала своєї політики щодо мігрантів і біженців на тлі повідомлень, що Анкара відкрила кордони в ЄС для шукачів притулку.

Болгарія, член Європейського Союзу з сухопутним кордоном з Туреччиною у понад 300 км, останніми роками не зазнавала тиску через спроби мігрантів проникнути до країни.

Греція 28 лютого розмістила поліцейське підкріплення на кордоні з Туреччиною після заяв Анкари щодо мігрантів.



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