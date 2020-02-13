ЄС не отримував від турецької сторони жодних повідомлень про зміну політики стосовно пошукувачів притулку, біженців і мігрантів відповідно до спільної заяви між ЄС і Туреччиною з цього приводу, і МЗС Туреччини підтвердило, що угода залишається чинною.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тому, що стосується спекуляцій навколо руху мігрантів у Туреччині, я хочу підкреслити, що на сьогодні немає жодного офіційного повідомлення турецької сторони про зміни у їх політиці стосовно міграції або надання притулку. Спільна Заява ЄС-Туреччина, яка була прийнята, щоб стримати незаконну міграцію, - ця угода залишається чинною… Це вже сьогодні було підтверджено у заяві міністерства закордонних справ Туреччини", - зазначив Стано.

Він зауважив, що ЄС уже висловлював свою позицію стосовно того, що ескалація в Ідлібі несе велику небезпеку переростання у міжнародний конфлікт і має бути зупинена негайно. Бойові дії в Сирії, за словами речника ЄС, не лише несуть із собою величезні руйнування, але й відчай та страждання для мирного населення, що надає поштовх для нових хвиль міграції як у Туреччину, так і з Туреччини.

"Ми свідомі повідомлень, які розповсюджуються низкою джерел та у соціальних мережах, щодо масованого руху біженців або мігрантів до європейських кордонів. Але у цьому сенсі ми маємо спиратися на власну оцінку, яка виходить від країн-членів і відповідних європейських агентств. Ми слідкуємо за розвитком подій дуже уважно, і необхідні заходи будуть прийняті, якщо в них буде необхідність", - наголосив Стано.