Дії Російської Федерації у сирійському Ідлібі не мають кордонів та несуть загрозу всьому світу.

Про це у Facebook заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Главком.



Загороднюк повідомив, що обговорив загострення ситуації в Ідлібі з турецьким колегою Хулусі Акаром.



«Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській Республіці. Ми поділяємо почуття скорботи з усіма, хто втратив рідних і близьких під час тих трагічних подій», - сказав Загороднюк.



Міністр зазначив, що Україна як ніхто розуміє, що таке втрачати людей у війні з РФ, оскільки вже шостий рік українські військові гинуть від дій Росії на Донбасі.



«Вчорашня жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу», - заявив Загороднюк.



Зазначимо, що 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.



Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.



На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.



Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.



Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.



На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.



Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.