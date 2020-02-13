Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонну розмову, в ході якої домовилися зустрітися .

Про це повідомив журналістам глава управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, пише УНН з посиланням на видання Haberturk.

“У телефонній розмові президента Ердогана з Путіним була досягнута домовленість про те, що лідери зустрінуться віч-на-віч як можна швидше”, — сказав він.

Про наявність такої домовленості повідомляє з посиланням на Алтуна і агентство Anadolu.

У п’ятницю, 28 лютого, пресслужба Кремля повідомила, що Путін і Ердоган провели — з ініціативи турецького президента — телефонна розмова, в ході якої обговорили ситуацію в сирійській провінції Ідліб, де ведуться бойові дії між урядовими військами, яких підтримують літаки ВКС Росії, і бойовиками опозиції, яких підтримують турецькі війська.

“Виражена серйозна заклопотаність ескалацією напруженості в Ідлібі, що призвела до численних жертв, в тому числі серед турецьких військовослужбовців”, — йдеться в повідомленні Кремля.