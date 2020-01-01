Москва приносить співчуття Анкарі в зв’язку з загибеллю турецьких військових в результаті події в ніч на п’ятницю інциденту.

Про це заявив в п’ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Ми робимо все, щоб безпеку тих турецьких військовослужбовців, які забезпечують режим деескалації в зоні Ідліб, була забезпечена. Наші військові на землі готові цю роботу продовжувати”, — запевнив Лавров.

Чергове загострення ситуації навколо Ідліб сталося в ніч на п’ятницю. Турецька сторона виступила з твердженнями про загибель 33 своїх військовослужбовців в результаті удару сирійських урядових сил. Після цього ЗС Туреччини нанесли удари по сирійським військовим, уточнивши пізніше, що були вражені понад 200 цілей.

У Міноборони Росії журналістам розповіли, що бойовики терористичної угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” (одна з назв організації “Джебхат ан-Нусра”) в четвер зробили спробу масштабного наступу в Ідлібі. Турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ, перебували в рядах наступаючих бойовиків, заявили в російському військовому відомстві. У міністерстві запевнили, що Повітряно-космічні сили Росії в цьому районі “не застосовувалися”.