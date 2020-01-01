У НАТО повідомили про підсумки екстреного засідання через ситуацію в Ідлібі

16:15 28.02.2020   Турция

Північноатлантична рада сьогодні провела термінове засідання на прохання Туреччини відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО про ситуацію в Сирії.

Про його підсумки повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає УНН з посиланням на пресслужбу Альянсу.

“Вчора ввечері я говорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу про ситуацію в Сирії, і він попросив провести ці консультації. Союзники висловлюють глибокі співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких солдатів в результаті вчорашнього бомбардування поблизу Ідліба. Союзники засуджують триваючі невиборчі повітряні удари сирійського режиму і його покровителя — Росії — в провінції Ідліб”, — заявив генсекретар.

Він підкреслив: країни-союзники НАТО закликають названі сторони припинити наступ, поважати міжнародне право і підтримати зусилля ООН по мирному врегулюванню.

“Ця небезпечна ситуація повинна бути пом’якшена, щоб уникнути подальшого погіршення жахливої гуманітарної ситуації в регіоні і забезпечити терміновий гуманітарний доступ для тих, хто опинився в пастці в Ідлібі. Ми настійно закликаємо негайно повернутися до припинення вогню в 2018 році. Сьогоднішня зустріч є ознакою солідарності з Туреччиною”, — сказав Столтенберг.

За його словами, Туреччина є союзником НАТО, які найбільше постраждали від конфлікту в Сирії.

“НАТО продовжує підтримувати Туреччину за допомогою ряду заходів, в тому числі шляхом посилення її протиповітряної оборони, що допомагає Туреччині протистояти загрозі ракетних ударів з Сирії. Я вдячний Туреччині за регулярне інформування союзників про ситуацію в Сирії. Союзники будуть дуже уважно стежити за розвитком подій на південно-східному кордоні НАТО”, — додав він.

Варто зазначити, що відповідно до статті 4 Вашингтонського Договору будь-союзник може запросити консультації, коли, на його думку, під загрозою знаходиться його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека.

Нагадаємо, в результаті повітряного удару сил режиму Башара Асада в Ідлібській зоні деескалації 27 лютого загинуло 33 турецьких військовослужбовців, 32 отримали поранення.



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