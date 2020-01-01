В Азербайджані зареєстрований перший випадок зараження коронавірусів — у громадянина Росії.

Про це йдеться в повідомленні оперативного штабу при кабінеті міністрів Азербайджану, передає УНН.

“Штаб Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки підтверджує, що в Азербайджані зареєстрований перший випадок зараження коронавірусом (COVID-19). Заражена людина є громадянином Російської Федерації”, — заявили в Кабміні Азербайджану.

Повідомляється, що громадянин РФ приїхав в країну з Ісламської Республіки Іран. Хворого позначили в спеціальний бокс медустанови. Його стан — стабільний.

Нагадаємо, напередодні перший випадок коронавирусной інфекції зареєстрований в Нідерландах.