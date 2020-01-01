Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
|16:01 28.02.2020
|Азербайджан
В Азербайджані зареєстрований перший випадок зараження коронавірусів — у громадянина Росії.
Про це йдеться в повідомленні оперативного штабу при кабінеті міністрів Азербайджану, передає УНН.
“Штаб Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки підтверджує, що в Азербайджані зареєстрований перший випадок зараження коронавірусом (COVID-19). Заражена людина є громадянином Російської Федерації”, — заявили в Кабміні Азербайджану.
Повідомляється, що громадянин РФ приїхав в країну з Ісламської Республіки Іран. Хворого позначили в спеціальний бокс медустанови. Його стан — стабільний.
Нагадаємо, напередодні перший випадок коронавирусной інфекції зареєстрований в Нідерландах.
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