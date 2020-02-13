В окупованому Криму підконтрольний російській владі суд, розглядаючи апеляцію, залишив під арештом 55-річного кримського татарина, обвинуваченого в участі в добровільному батальйоні "Аскер".

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Верховний суд Криму залишив без зміни запобіжний захід для Нарімана Межмедінова, який обвинувачується за ст.208 за участь у добровільному батальйоні "Аскер". Дане рішення ухвалив суддя Тимур Слезько ", - йдеться у повідомленні.

Як інформує "Кримський процес", засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Межмедінова проходило в закритому режимі.

Оголошення рішення також відбулося за зачиненими дверима. Адвокат Межмедінова відмовився повідомити, до якого числа обрано запобіжний захід його підзахисному, посилаючись на відсутність згоди з боку родичів на розголошення відомостей.

Наріман Межмедінов - 55-річний житель Чорноморського району, був затриманий в Криму 3 лютого в його будинку. 4 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють в порушенні ч.2 ст.208 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні) за причетність до добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Засновник батальйону Ленур Іслямов заявив, що не знає арештованого і що таких людей похилого віку в добровільному батальйоні не було.