Окупанти лишили під арештом обвинуваченого в участі у кримськотатарському батальйоні "Аскер"
|15:45 28.02.2020
|Крым
В окупованому Криму підконтрольний російській владі суд, розглядаючи апеляцію, залишив під арештом 55-річного кримського татарина, обвинуваченого в участі в добровільному батальйоні "Аскер".
Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність, передає Укрінформ.
"Верховний суд Криму залишив без зміни запобіжний захід для Нарімана Межмедінова, який обвинувачується за ст.208 за участь у добровільному батальйоні "Аскер". Дане рішення ухвалив суддя Тимур Слезько ", - йдеться у повідомленні.
Як інформує "Кримський процес", засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Межмедінова проходило в закритому режимі.
Оголошення рішення також відбулося за зачиненими дверима. Адвокат Межмедінова відмовився повідомити, до якого числа обрано запобіжний захід його підзахисному, посилаючись на відсутність згоди з боку родичів на розголошення відомостей.
Наріман Межмедінов - 55-річний житель Чорноморського району, був затриманий в Криму 3 лютого в його будинку. 4 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його підозрюють в порушенні ч.2 ст.208 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні) за причетність до добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана. Засновник батальйону Ленур Іслямов заявив, що не знає арештованого і що таких людей похилого віку в добровільному батальйоні не було.
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