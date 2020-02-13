Двум участникам незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» правоохранители сообщили о подозрении в захвате и блокировании административных зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Главуправления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополя, передает ATR.

Фигурантам инкриминируют захват и блокирование административных зданий, в том числе здания Верховной Рады Крыма в Симферополе, а также административных зданий военных частей и пограничного Управления.

«Подозреваемые активно поддерживали оккупацию Крыма, в течение февраля-марта 2014 года принимали участие в захвате административного здания Верховной Рады АР Крым в Симферополе, задерживали проукраински настроенных жителей автономии. Вследствие их действий погибли три человека», — указано в сообщении.

Также отмечается, что один из подозреваемых создал и возглавил отряд казаков, который вошли в состав незаконного вооруженного формирования так называемой «самообороны Крыма». Боевики осуществляли блокирование и захват административных зданий в Симферополе, в частности, военных частей и пограничного управления, в результате чего фигуранты завладели оружием, которая находилась в административных зданиях.

Следователи Главного управления полиции Крыму совместно с прокуратурой автономии сообщили двум фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК (Создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований).