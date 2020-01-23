Україна виходить з кризи і це дратує Путіна - Financial Times

15:15 28.02.2020   Украина

Попри те, що Україна здебільше асоціюється з негативними заголовками, останні економічні новини свідчать про покращення її ситуації, що додає "головного болю Путіну".

"Під керівництвом президента та парламенту, націленого на реформи, Україна виходить з кризи, яка сталася після революції та військової інтервенції Росії майже рівно шість років тому, - пише Financial Times - На думку деяких експертів, країна має найкращий за багато років шанс економічного зльоту", цитує ВВС.

Водночас основи економічного відновлення були закладені за часів колишнього президента Петра Порошенка, "чий уряд, попри вади, вирішив деякі складні питання - і заплатив за це політичну ціну", зауважує Financial Times.

Втім, економічному зростанню можуть завадити два основні ризики, попереджають журналісти.

Перший полягає в тому, що "реформи знову можуть зійти нанівець через корупційний вплив потужних українських олігархів на політичний клас". Це, зокрема, стосується спроб бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над ПриватБанком.

"Більший ризик, втім, становить мстивий Кремль. Володимиру Путіну, який керує Росією вже 20 років, незручно дивитися на Україну, яка зростає швидше за Росію (хоча й залишається біднішою) після обрання нових лідерів у результаті вільних виборів", - вважає Financial Times.



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