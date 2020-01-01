Заява Голови Меджлісу кримськотатарського народу з приводу різкого загострення ситуації в провінції Ідліб

15:01 28.02.2020   Крым

Різке загострення ситуації в провінції Ідліб, внаслідок якої гинуть військовослужбовці і мирні жителі, викликане спільними агресивними діями режиму сирійського диктатора Асада Башара і військового командування Російської Федерації, спрямованими на зрив зусиль Туреччини по забезпеченню миру в провінції Ідліб.

В результаті спільної атаки сирійських і російських військових літаків на конвой турецької армії, здійсненої 27 лютого 2020 року, вбито 33 турецьких військовослужбовців, поранено кілька десятків людей.

Меджліс кримськотатарського народу висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих турецьких військовослужбовців, всьому турецькому народу.

Меджліс кримськотатарського народу висловлює також співчуття рідним і близьким мирних жителів, які стали жертвами злочинів, скоєних на сирійській землі режимом Асада Башара і російськими солдатами.

Меджліс кримськотатарського народу звертає увагу міжнародної спільноти, що військова підтримка Російською Федерацією найбільш одіозних і авторитарних режимів, включаючи диктаторський режим Асада Башара, здійснюється на тлі розв'язаної нею війни проти України і тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які тривають вже 6 років.

Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародні організації до задіяння міжнародних правових механізмів, включаючи введення тотального ембарго на російські енергоносії, з метою примусу Росії до дотримання міжнародного права, поваги територіальної цілісності та суверенітету інших держав.

Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що будь-які агресивні дії Росії, що здійснюються нею як по відношенню до держав –членів НАТО, так і по відношенню до інших суверенних держав, повинні отримувати гідну і жорстку відсіч.

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Київ, 28 лютого 2020 року.

 



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