З 1 березня поїхати до Росії українці зможуть, лише маючи закордонний паспорт.

В уряді, який ухвалив відповідне рішення, запевняють, що це спростить роботу прикордонників, адже інформацію можна буде зчитувати спеціальним пристроєм, повідомляє ВВС.

Важливо, що закордонний паспорт обов'язковий лише для українців, які перетинають кордон у напрямку Російської Федерації.

Якщо громадянин повертається в Україну з РФ, його пропустять навіть за наявності лише внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження, якщо йдеться про дітей.