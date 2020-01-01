Нові правила виїзду в Росію - - тільки по закордонним паспортам
|14:30 28.02.2020
|Украина
З 1 березня поїхати до Росії українці зможуть, лише маючи закордонний паспорт.
В уряді, який ухвалив відповідне рішення, запевняють, що це спростить роботу прикордонників, адже інформацію можна буде зчитувати спеціальним пристроєм, повідомляє ВВС.
Важливо, що закордонний паспорт обов'язковий лише для українців, які перетинають кордон у напрямку Російської Федерації.
Якщо громадянин повертається в Україну з РФ, його пропустять навіть за наявності лише внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження, якщо йдеться про дітей.
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