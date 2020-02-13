Про це повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв під час пресконференції «Кримські герої російсько-української війни».

«Сьогодні у Криму тривають репресії. Ми, як кримські татари, намагалися чинити спротив. І всіляко підтримували українські військові частини, привозили продукти харчування, одяг. Для того, щоб військові розуміли, що цивільне населення Криму готове їх підтримувати. Та російська агресія не зупинилася в Криму, а перекинулася й на Донбас. Ті люди, які не змогли миритися з несправедливістю, пішли у добровольчі батальйони, аби захищати свою Батьківщину», – наголосив Ескендер Барієв, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

«Відсьогодні хочемо, щоб вчинки цих людей оцінили належним чином. У російсько-українській війні загинули четверо кримських татар. Це та інформація, яка підтверджена офіційно. Але гадаю, що ця цифра більша. І сьогодні вперше проводимо за кримськотатарськими та мусульманськими канонами молебень за цими людьми», – сказав Ескендер Барієв.

Як зазначив під час пресконференції Муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов, духовенство проводить значну душпастирську роботу з психологічної реабілітації учасників бойових дій.

На пресконференцію прийшли і учасники російсько-української війни – кримські татари. Деякі з них розповіли свої історії. Через окупацію Криму більшість з них утратили домівки й зі своїми сім’ями змушені шукати прихисток в інших регіонах України.

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