После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, – “Черноморнефтегаз”
|14:01 28.02.2020
|Крым
С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, она добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.
Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании “Черноморнефтегаз” Светлана Нежнова, сообщает Новый Визит.
“За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³”, – сказала она.
По данным руководителя “Черноморнефтегаза”, объем добычи год от года снижается, в том числе из-за международных санкций.
Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м – уже 1,5 млрд м³.
Напомним, что в настоящее время госкомпания Черноморнефтегаз добывает природний газ только с Стрелковского месторождения, которое находится на Арабатской Стрелке. После аннексии Крыма российские военные захватили газораспредельную станцию возле Стрелкового и около полугода качали газ с Генического района на Крым.
Ще на цю тему:
Захватили админздания и курировали казаков: объявлены новые подозрения «самообороновцам»
Оккупанты продолжают продавать крымские здравницы
«Британский беглец» в погонах генерала саботировал строительство погранзастав в оккупированном Крыму
Двом «прокурорам» Криму повідомили про підозру у державній зраді
В оккупированном Крыму сорвали очередной проект ФЦП, находившийся на личном контроле Аксенова
В оккупированном Крыму ожидают "рост турпотока" из-за ограничения поездок в КНР на фоне коронавируса
В Крыму на заборы вокруг школ обещают выделить "вдвое больше денег"
Очередь на обследование МРТ в Севастополе надо ждать больше месяца
Три десятка объектов ФЦП в Крыму построены с нарушениями
В Крыму обещают спасти остатки Бакальской косы