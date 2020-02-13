У Туреччині виникли проблеми з доступом до соціальних мереж Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube, що спостерігаються після повідомлення про ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Обмеження доступу до соціальних мереж спостерігається приблизно з 11 вечора 27 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Турецькі ЗМІ пов’язують обмеження доступу до соціальних мереж серйозною ескалацією ситуації в Ідлібі. На разі офіційних повідомлень про блокування соціальних мереж не надходило.

Видання Haber Turk повідомляє про те, що проблеми доступу до соціальних мереж могли виникнути в результаті значного напливу та зростання активності користувачів у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії.

За даними видання, складність у доступі до соціальних мереж мають зокрема ті користувачі соціальних мереж, які користуються послугами Türk Telekom.

"Шановні клієнти, можуть виникнути перебої в доступі до соціальних медіа, таких як Facebook, Twitter та Instagram», - цитує видання звернення компанії до клієнтів.

З подібним повідомленням звернулися до клієнтів у компанії Turkcell, ще одного потужного постачальника комунікаційних послуг в країні.

Як відомо, в ніч з 27 на 28 лютого сталося значне загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.