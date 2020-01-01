Україна занепокоєна ескалацією в Сирії та засуджує дії Росії і Асада
|13:15 28.02.2020
|Украина
Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Башара Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України 28 лютого, повідомляє "Європейська правда".
"Висловлюємо щирі співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових, і солідаризуємося з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання", - заявили в Києві.
"Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - додали в МЗС.
Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.
У відповідь Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі.
Високопоставлений турецький чиновник заявив, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.
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