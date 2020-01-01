Українські військові провели масштабне навчання з відбиття висадки десанту на узбережжі Азовського моря – ООС

13:01 28.02.2020   Украина

Українські військові провели масштабне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер» з відбиття висадки ворожого десанту на узбережжі Азовського моря. 

 Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил, передає УНІАН.

«На узбережжі Азовського моря було проведено дводенне тактичне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер», - йдеться в повідомленні. Навчання з протидесантної оборони узбережжя відбулось на одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних сил. Визначений район акваторії Азовського моря, де виконувалися бойові стрільби в рамках навчання, був перекритий для судноплавства і повітряного руху.

«Метою навчання, що, власне, і є основним завданням тактичної групи «Маріуполь», було не допустити висадки основних та відбити передові сили десанту противника, відкинути його назад, у море, та знищити під час відходу», - заявили в ООС. У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи «Маріуполь» – малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та тактичної авіації Повітряних сил, підрозділи Національної гвардії України.

Загалом було задіяно близько 400 чоловік особового складу, 5 кораблів та катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), 2 вертольоти Мі-8 армійської та 1 Мі-14 морської авіації, а також 2 літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.

«Оскільки навчання відбувається в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних сил, обстановка була максимально наближена до реальної. Відповідно до легенди навчання, радіотехнічна розвідка підрозділу РТВ тактичної групи «Маріуполь» виявила в акваторії Азовського моря поблизу українського узбережжя умовну морську ціль. Вона була ідентифікована як катерна десантна група противника, що провела тактичне розгортання й виходить на лінію висадки морського десанту», - йдеться у повідомленні.

За сигналом керівника навчання корабельно-катерна група зайняла місця відповідно до схеми закриття району, а особовий склад ротної тактичної групи бригади Нацгвардії та інженерного підрозділу ЗСУ – пости оточення й доповіли керівнику про відсутність у районі проведення стрільб сторонніх об’єктів. Сили протидесантної оборони у складі підрозділів самохідної, реактивної та буксируваної артилерії, танкових, зенітно-ракетних, мінометних підрозділів окремих артилерійської, гірсько-штурмових і танкової бригад, а також окремого батальйону морської піхоти здійснили переміщення з районів базування й відведення на визначені вогневі позиції на узбережжі.

Паралельно моряки на малому броньованому артилерійському катері та воїни-інженери на ПТС-2 виконали імітацію виставлення мінно-вибухового загородження. В цей час пара літаків Су-25, а з іншого напрямку – пара вертольотів Мі-8 зімітували повітряний удар противника по наших військах сил протидесантної оборони. Зенітники здійснили прикриття військ, уражуючи з ЗС 23-4 повітряні мішені, роль яких зіграли освітлювальні міни, «підвішені» в небі мінометниками. В цей час реактивна артилерійська батарея БМ-21 «Град» знищила виявлену умовну ціль. Читайте також Збройні сили цього року отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун" - Загороднюк

Після цього пара винищувачів МіГ-29 виконала імітацію ураження морського десанту, який висадився на узбережжя, а пара вертольотів Мі-8 здійснила ураження двох берегових цілей.

По визначених умовних цілях відпрацювали розрахунки гармат Д-20 та Д-30, а також САУ 2С1 «Гвоздика». Після артилерійського удару для знищення залишків морського десанту висунулися зведена рота морської піхоти, загальновійськовий резерв у складі гірсько-штурмової роти та роти полку спеціального призначення зі складу Нацгвардії. На визначеному рубежі вони спішилися з бойових броньованих машин та перейшли в атаку. Одночасно їхні бойові машини піхоти БМП-1 та БМП-2, а також танковий резерв у складі двох взводів на танках Т-72 виконали практичне ураження цілей, визначених для них. Розгром противника довершили артилерійські розрахунки гармат 2А65 «Мста-Б» та САУ 2С3 «Акація». Добили морський десант два МБАКи, знищивши з гармат дві визначені цілі. Після знищення морського десанту противника почалась евакуація поранених.

Морський гелікоптер Мі-14 за допомогою лебідки евакуював пораненого з борту корабля, два ПТС-2 виконали транспортування поранених до району медичної евакуації, звідки постраждалих воїнів вертольотом Мі-8 було доправлено далі - до передачі медикам на санітарному автомобілі. Керівництво навчання заявляє, що від початку року це найбільші тренування військ тактичної групи «Маріуполь», і під час виконання завдань сили протидесантної оборони показали високий рівень підготовки та вишколу, влучність ведення вогню та злагодженість дій підрозділів різних родів військ і сил та різних силових відомств. 


 



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