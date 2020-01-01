Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400.

Згідно з повідомленнями, рішення про перекриття проток може бути ухвалено на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток, які наділяють Анкару таким правом у тому разі, якщо Туреччина вважала би себе такою, що "перебуває під загрозою безпосередньої військової небезпеки", повідомляють турецькі ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень, зазначають турецькі ЗМІ.