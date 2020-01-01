Туреччина через загострення в Ідлібі може перекрити Босфор і Дарданелли й відкласти розгортання С-400
|12:45 28.02.2020
|Турция
Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400.
Згідно з повідомленнями, рішення про перекриття проток може бути ухвалено на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток, які наділяють Анкару таким правом у тому разі, якщо Туреччина вважала би себе такою, що "перебуває під загрозою безпосередньої військової небезпеки", повідомляють турецькі ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.
Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень, зазначають турецькі ЗМІ.
Ще на цю тему:
17:01 25.02.2020
Відсутні підстави стверджувати про подання Мінінфраструктури до IMO належно оформленого звіту - МЗС України
Відсутні підстави стверджувати про подання Мінінфраструктури до IMO належно оформленого звіту - МЗС України
14:45 16.01.2020
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
12:15 26.11.2019
МИУ проведет международную конференцию по развитию водного пути E-40
МИУ проведет международную конференцию по развитию водного пути E-40
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
В Турции отменены морские рейсы
12:15 01.11.2019
1 ноября 2019 года первый из трех барков Росрыболовства уйдет в "кругосветку" / Фото
1 ноября 2019 года первый из трех барков Росрыболовства уйдет в "кругосветку" / Фото
17:30 15.10.2019
В Україні вперше запустили регулярний морський трансшипмент
В Україні вперше запустили регулярний морський трансшипмент
18:29 29.07.2019
Задержанное на Кубани судно с украинцами вернулось в Мариуполь
Задержанное на Кубани судно с украинцами вернулось в Мариуполь