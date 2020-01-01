Загострення ситуації в Ідлібі: НАТО збереться на екстрене засідання

12:15 28.02.2020   Турция

НАТО за запитом Туреччини проведе у п'ятницю, 28 лютого, екстрені консультації щодо загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляється на сайті Альянсу, передає Укрінформ.

«Північноатлантична рада, до складу якої входять посли всіх 29 союзників по НАТО, збереться у п’ятницю 28 лютого, після прохання Туреччини провести консультації щодо ситуації в Сирії відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО", - йдеться у заяві.

Як відомо, відповідно до даної статті, будь-який союзник може подати запит на проведення консультацій, коли, на його думку, є загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці країни.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу засудив атаки армії режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.

Як повідомлялося раніше, останніми днями сили Асада за підтримки російської авіації активно атакують райони на північному заході Сирії, де дислоковані турецькі війська.

Унаслідок авіаатак сил режиму Асада на північному заході Сирії загинули 33 військовослужбовці збройних сил Туреччини.

США висловили підтримку Туреччині, чиї військові, розташовані на північному заході Сирії, зазнають атак армії режиму Асада за підтримки російської авіації.

Посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на пресконференції у Вашингтоні нагадала, що Туреччина є союзницею США. Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.

В ООН закликали до негайного припинення вогню в Сирії, де в результаті авіанальоту загинули 33 турецьких військових.



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