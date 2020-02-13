Анексія Криму - акт, якого ми ніколи не визнаємо: Євросоюз

12:01 28.02.2020   Крым

Євросоюз залишається цілковито відданим політиці невизнання анексії Росією Криму, у тому числі шляхом обмежувальних заходів.

На цьому наголошується у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Минуло шість років, відколи Росія таємно застосувала своїх військових для силового захоплення української території та незаконно анексувала АР Крим і Севастополь. Цей акт, якого ми не визнаємо і ніколи не визнаємо, є повним порушенням міжнародного права та наших спільних зобов'язань і принципів. Це серйозно відбилося на заснованому на правилах міжнародному правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність та суверенітет усіх держав. І це продовжує загрожувати міжнародній безпеці. З цієї причини ЄС засуджує незаконну анексію та повторює, що ми залишаємося цілковито відданими втіленню політики її невизнання, в тому числі шляхом обмежувальних заходів", - наголошується у заяві.

У Євросоюзі зазначили, що протягом шести років спостерігають за тим, як  "Росія різними способами форсує інтеграцію незаконно анексованого Криму". Своїм військовим діям РФ намагалася надати видимість законності шляхом незаконного референдуму, який був кричущим порушенням Конституції України.

"Ми глибоко занепокоєні тим, як Росія посилено веде мілітаризацію Кримського півострова. Це продовжує впливати на ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та за його межами. Ми засуджуємо будівництво Керченського мосту, що відбулося без згоди України, і закликаємо Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права", - заявляють у ЄС.

Окрім того, висловлюється занепокоєння стосовно ситуацією з правами людини в Криму, яка продовжує погіршуватися.

"ЄС закликає до повного дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", - йдеться у заяві.



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Анексія Криму - акт, якого ми ніколи не визнаємо: Євросоюз
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