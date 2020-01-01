Декілька днів тому кількість суден-порушників з "Кримського чорного списку", які були позбавлені реєстрації прапору за заходи в порти окупованого Кримського півострову досягло "круглої" цифри - 50 (п'ятдесят).

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Звісно, це сталося не само собою, а тому що Постійне Представництво України при Міжнародній морській організації - International Maritime Organization, IMO (воно ж водночас - Посольство України у Великій Британії) активно вимагає позбавлення прапорів у відповідних морських адміністраціях різних країн світу.

Робить воно це з 2017 на основі фіксації порушень, що здійснюють морська група волонтерів "Миротворця" (Катерини Яресько) та наша Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews та "Майдану закордонних справ"

Така цікава статистика за весь час по суднах, що втратили прапори (коштує порушникам перереєстрація в новій країні від 10 до 100 тис.$:

По роках:

2020

Прапор Белізу:

1. “FEDERAL ADI” (IMO 8321931) – з 12.02.2020.

Прапор Болівії:

2. “BELLATRIX” (IMO 8230405) – з 21.02.2020.

Прапор Камеруну:

3. “PAWELL” (ІМО 8315499) – з 03.02.2020.

2019

Прапор Камеруну:

1. “PERESVET” (IMO 8919879) – з 26.08.2019;

2. “NEZHA” (ІМО 7392593) – з 13.10.2019;

Прапор Коморських островів:

3. “PRINCESS MARIA” (ІМО 7528556) – з 19.02.2019.

Прапор Лівану:

4. “GRACE A” (IMO 8403337) – з 26.09.2019;

5. “RANI” (IMO 7700207) – з 03.10.2019.

Прапор Монголії:

6. “RANDA” (IMO 8414283) – з 14.08.2019.

Прапор Палау:

7. “ARKADAS” (IMO 8881266) – з 11.01.2019.

Прапор Панами:

8. “STAR OF SEA” (IMO 9120736) – з 13.02.2019;

9. “LITTLE WIND” (IMO 8863018) – з 09.05.2019;

10. “VARYAG” (IMO 8019887) – з 10.06.2019.

Прапор Того:

11. “YARA J” (IMO 8001517) – з 11.01.2019;

12. “PAL PALYCH” (IMO 8315499) – з 19.06.2019;

13. “ALIANCA” (IMO 7392593) – з 19.06.2019;

14. “ANTALYA” (IMO 7615232) – з 01.07.2019;

15. “RANI” (IMO 7700207) – з 25.07.2019;

16. “NARSIS” (IMO 8204119) – з 01.08.2019.

2018

Прапор Коморських островів:

1. “DALLAS” (IMO 7723986) – з 09.07.2018;

2. “CAPT ABEDA” (IMO 7610270) – з 16.08.2018;

3. “NATALIA” (ІМО 8203622) – з 20.12.2018;

Прапор Палау:

4. “JAWDAT M” (IMO 7615232) – з 31.08.2018;

Прапор Сьєрра-Леоне:

5. “NADALINA” (IMO 8215754) – з 11.06.2018;

6. “CRYSTAL GALAXY” (IMO 8418356) – з 15.06.2018;

7. “SNOW WHITE” (IMO 7422180) – з 22.06.2018;

8. “GEORGIANA H” (IMO 8911413) – з 17.08.2018;

9. “SKY HOPE” (IMO 7702920) – з 18.08.2018.

Прапор Танзанії:

10. “GOLDEN SEA” (ІМО 8800298) – з 26.01.2018;

11. “YARA J” (IMO 8001517) – з 03.02.2018;

12. “LITTLE WIND” (IMO 8863018) – з 11.10.2018;

13. “MAESTRO” (IMO 8810700) – з 11.10.2018.

Прапор Того:

14. “ADNAN H” (IMO 8215649) – з 13.02.2018;

15. “RAMZI” (IMO 7700207) – з 13.07.2018;

16. “RANDA” (IMO 8414283) – з 18.09.2018;

17. “KAPTAN HASAN UZUN” (ІМО 8203622) – з 18.09.2018;

18. “BELLATRIX” (ІМО 8230405) – з 12.12.2018;

2017