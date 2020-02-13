Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям добиратися до Європи по суші або морем.

Про це повідомив високопоставлений турецький чиновник, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Все біженці, включаючи сирійців, тепер можуть перетнути кордон Євросоюзу", - сказав він.

Чиновник зазначив, що в очікуванні нової хвилі біженців з сирійської провінції Ідліб турецька поліція і берегова охорона отримали наказ не діяти на сухопутних і морських переходах.

Туреччина має сухопутний кордон з Грецією і Болгарією, а також морську - з Кіпром і Грецією.

Нагадаємо, в Ідлібі загинули 29 турецьких військових під час атаки сил Асада.