У Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада у сирійському регіоні Ідліб.



Про це повідомляє агентство Anadolu, передає Главком.



Мітингувальники звинувачують Росію у підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту. У четвер, 27 лютого, внаслідок авіаудару армії Асада по Ідлібу загинули, за різними даними, від 29 до 33 турецьких військових.



Протестувальники скандують наступні гасла: «Сирія стане могилою для Росії», «Росія - вбивця, Путін - вбивця».



«Ми стоїмо тут проти злочинів, які ви вчиняєте. Ви дочекаєтеся непереборного гніву турецького народу», - заявив один із протестувальників.



Наразі генеральне консульство Росії оточили силовики.



Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.



Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.



За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.



Нагадаємо, турецький президент Таїп Ердоган вважає, що російська сторона керує військовими діями в Лівії на «вищому рівні».