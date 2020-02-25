Минувший вторник стал днём авиаразведки в Чёрном море. Судите сами, такой концентрации разведывательных самолётов в небе над Чёрным морем не было давно – патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США и три (!) самолёта ВКС РФ разных типов и назначения (командно-штабные и разведывательные).

Маршруты разведывательных полётов американского и российских самолётов концентрировались на акватории кавказского побережья РФ в районе г.Сочи, акватории Чёрного моря в районе Керченского пролива, Азовского моря и побережья Крыма.

Об этом свидетельствуют данные с мониторингового ресурса planeradar.ru/virtualradar, пишет Флот2017.

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США:

— акватория Чёрного моря кавказского побережья РФ, г.Сочи;

— облёт побережья Крыма.

ВКС РФ совершила следующие полёты:

— командно-штабной Ту-134 АК с комплексом бортовой измерительной аппаратуры и комплексов спецсвязи вылетел с аэродрома «Чкаловский» и проследовал через Ростовскую область в направлении Азовского моря, через Азовское море прошёл к оккупированной Керчи;

— командно-штабной Ту-134 АК совершил пролёт к акватории Чёрного моря в районе г.Сочи, проследовал в юго-западном направлении в сторону Турции;

— Ил-76МД вылетел из Краснодара, проследовал в направлении г.Сочи и совершил облёт акватории Чёрного моря кавказского побережья РФ.

Справка:

Аэродром Чкаловский — военный аэродром 1 класса в Московской области. Способен принимать тяжёлые военно-транспортные самолёты, в том числе Ан-124, Ил-62, Ил-76. На аэродроме базируется ФБУ «Государственная Авиакомпания «223-й лётный отряд» — авиапредприятие для коммерческих перевозок на военных самолётах.

На аэродроме дислоцируется Авиационная дивизия особого назначения в составе двух авиаполков особого назначения: 353-й и 354-й.

Ту-134АК самолет управления и воздушных командных пунктов на базе Ту-134, используется как штабной самолет для командования ВС РФ. На самолётах данного типа установлены разные типы комплексов средств спецсвязи – «Татра», «Татра-М», «Сургут-T».

Самолет может использоваться в качестве ВКП как в воздухе, так и на земле. На самолёт также устанавливаются комплексы измерительной и считывающей аппаратуры.