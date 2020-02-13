Туреччина вирішила відреагувати на авіаудар сирійських урядових військ в Ідлібі.

Про це заявив керівник управління зі зв'язків з громадськістю адміністрації турецького президента Фахреттін Алтун, передає УНН з посиланням на "Анадолу".

Він повідомив, що турецькі військові наносять повітряні та наземні удари по позиціях сирійських військ. Таке рішення було прийнято на нараді з питань безпеки, яке пройшло в президентському палаці в Анкарі під головуванням глави держави Реджепа Ердогана.

"Ми закликаємо сторони Астанинського процесу виконати обов'язки, покладені на все міжнародне співтовариство, зокрема, з метою припинення злочинів проти людяності, скоєних режимом (президента Сирії Башара Асада - ред.)", - сказав Алтун.

Нагадаємо, в Ідлібі загинули 29 турецьких військових під час атаки сил Асада.