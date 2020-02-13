Загострення в Ідлібі: США заявили про підтримку Туреччини

08:45 28.02.2020   Турция

США висловили підтримку Туреччині, чиї військові, розташовані на північному заході Сирії, зазнають атак армії режиму Асада за підтримки російської авіації.

Про це заявила посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на прес-конференції у Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу.

"Звісно, ми заохочуємо Туреччину в захисті своїх людей від сил Асада, яких підтримує Росія Тут немає жодних питань", - зазначила Гатчісон.

Вона нагадала, що Туреччина є союзницею США. Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.

"Це призведе до кризи біженців, оскільки цим людям немає куди подітися, й вони намагатимуться перебратися до Туреччини", - переконана дипломат.

Водночас вона зауважила, що поки ще не ведуться переговори про застосування статті 5 статуту НАТО, яка зобов'язує Альянс виступити на підтримку будь-кого з його членів, який зазнав агресії.

"Про статтю 5 не йдеться, ні. Зараз склалася важка ситуація, і ми намагаємося допомогти людям в Ідлібі, сирійським біженцям, яким насправді немає куди подітися. А також з'ясувати, що ми можемо зробити, аби допомогти їм в умовах гуманітарної кризи", - зазначила представниця США при НАТО.

Однак, відповідаючи на запитання про можливість посилення ролі США у підтримці Туреччини в Сирії, Гатчісон повідомила, що "всі варіанти перебувають на столі".

 



Ще на цю тему:

13:45 28.02.2020
У Туреччині обмежили доступ до соцмереж після загострення ситуації в Ідлібі
13:30 28.02.2020
Туреччина: Росія знала місця дислокації вбитих військових, там не було повстанців
11:45 28.02.2020
Reuters: Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям добиратися до Європи
11:15 28.02.2020
У Стамбулі почалися протести під посольством Росії після ситуації в Ідлібі
09:15 28.02.2020
Туреччина завдала ударів у відповідь після атаки сирійської армії в Ідлібі
08:15 28.02.2020
29 турецьких військових загинули під час авіаудару в Сирії
17:41 27.02.2020
Армія Туреччини зазнала втрат внаслідок авіанальоту в Сирії
10:45 27.02.2020
У Сирії в результаті повітряної атаки загинули двоє турецьких військових. Ударом у відповідь нейтралізували 114 солдатів
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
09:40 24.02.2020
Туреччина, Франція, Німеччина та Росія: Ердоган анонсував саміт щодо Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 27.02.2020
Грецькі острів'яни страйкують 2-й день проти нових таборів для мігрантів
16:41 27.02.2020
У Греції зафіксували ще два випадки коронавірусу
11:30 27.02.2020
На антимігрантських протестах у Греції постраждали 62 особи
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 27.02.2020
На кордоні з Молдовою почали температурний скринінг
20:00 26.02.2020
Молдова хочет подписать с Россией договор о социальных гарантиях в 2020 году - Додон
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
Всі новини країни
Россия Россия
09:45 28.02.2020
Берлін звинуватив Росію у військових злочинах у Сирії
18:41 27.02.2020
Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
14:30 27.02.2020
Євросоюз може розширити санкції проти Росії, – Bloomberg
13:45 27.02.2020
Справа на $50 млрд: Гаазький суд послався на «договір про приєднання Криму» у справі «РФ проти ЮКОСа»
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
09:45 27.02.2020
Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
Всі новини країни
Турция Турция
13:30 28.02.2020
Туреччина: Росія знала місця дислокації вбитих військових, там не було повстанців
12:45 28.02.2020
Туреччина через загострення в Ідлібі може перекрити Босфор і Дарданелли й відкласти розгортання С-400
12:15 28.02.2020
Загострення ситуації в Ідлібі: НАТО збереться на екстрене засідання
11:45 28.02.2020
Reuters: Туреччина вирішила не заважати сирійським біженцям добиратися до Європи
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 28.02.2020
Україна занепокоєна ескалацією в Сирії та засуджує дії Росії і Асада
13:01 28.02.2020
Українські військові провели масштабне навчання з відбиття висадки десанту на узбережжі Азовського моря – ООС
12:30 28.02.2020
Росія відправила до Сирії два фрегати з крилатими ракетами
12:01 28.02.2020
Анексія Криму - акт, якого ми ніколи не визнаємо: Євросоюз
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд