Ігнорування Радою Європи агресії РФ проти України тільки погіршить ситуацію – Тарасюк

10:30 28.02.2020   Украина

Рада Європи не повинна самоусуватися від примушення Росії до припинення військової агресії проти України та дотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Про це на засіданні Комітету міністрів Ради Європи заявив від імені МЗС постійний представник України при РЄ Борис Тарасюк, передає власний кореспондент  Укрінформу у Страсбурзі.

«Як новопризначений посол я здійснив багато візитів та провів багато зустрічей. І дуже часто я чув, що наша організація не має перейматися російською агресією проти України у Криму та на Донбасі, адже «ми тут, щоб захищати права людини і не виконуємо безпекових функцій», - зауважив Тарасюк.

Звертаючись до послів 46 країн-членів Ради Європи, він наголосив, що метою організації є захист прав людини - у тому числі українців в окупованому Криму та на Донбасі.

«Ігнорування цього факту Радою Європи призведе тільки до подальшого погіршення ситуації, як безпосередньо в Україні, так і тут – у Палаці Європи (головна будівля РЄ – ред.)», - переконаний постійний представник України.

Тарасюк також констатував, що у спробах легалізувати свою агресію проти України Росія у Раді Європи перебуває в ізоляції.

«Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилювати політичний, дипломатичний та економічний тиск на Російську Федерацію, щоб примусити її припинити військову агресію проти України, звільнити протиправно утримуваних громадян України та виконати відповідні рішення міжнародних судів, деокупувати тимчасово окуповані території та повернути РФ до своїх міжнародно визнаних кордонів», - зазначив Тарасюк.



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