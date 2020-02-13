29 турецьких військових загинули під час авіаудару в Сирії

08:15 28.02.2020   Турция

Щонайменше 29 турецьких солдатів загинули в результаті авіаудару "сил режиму" Сирії, заявив офіційний представник Туреччини.

Ще кілька людей були сильно поранені внаслідок нападу в Ідлібі на північному заході Сирії, заявив губернатор провінції Хатай Рахмі Доган, повідомляє ВВС.

Інші повідомлення містять навіть більшу кількість загиблих.

Президент Туреччини зібрав безпекову зустріч на високому рівні після нападу.

Сирійські сили намагаються відбити Ідліб у повстанців, яких підтримують турецькі війська.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче, щоб сирійські сили відступили з позицій, де Туреччина створила військові спостережні пункти.

Туреччина також погрожувала напасти на сирійські урядові сили, якщо вони не зупинять свій наступ.

Але уряд Сирії та її союзник Росія відхилили його вимогу відступити до ліній припинення вогню, погоджених у 2018 році.

Росія також звинуватила Туреччину у порушенні режиму припинення вогню 2018 року, підтримуючи повстанців артилерійським вогнем.

Базована у Великій Британії Сирійська організація моніторингу прав людини заявила про щонайменше 34 загиблих турецьких військових під час повітряного удару в четвер.

Губернатор Рахмі Доган сказав, що поранених повернули до Туреччини для лікування.

Тим часом Туреччина як член НАТО в особі міністра закордонних справ поспілкувалась з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше в четвер пан Ердоган заявив, що під час авіаудару в Ідлібі загинули троє турецьких солдатів.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що відповіло на цей інцидент ударом сирійських "цілей режиму".

Останні зіткнення сталися після того, як підтримувані Туреччиною повстанці розповіли, що вони знову захопили стратегічне місто Саракеб у сирійських урядових сил у четвер.

З грудня бої змусили майже мільйон сирійців покинути свої домівки.

ООН заявила, що повномасштабна битва за Ідліб може призвести до "кривавої бійні".

Але Росія відхилила заклики у Раді Безпеки ООН до гуманітарного припинення вогню на півночі Сирії.

Відповідаючи на заяву Бельгії та Німеччини про те, що вбивства цивільних людей повинні припинитися, російський посол заявив, що єдиним рішенням є вигнання з країни тих, кого він називає "терористами".



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