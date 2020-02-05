Європейський союз (ЄС) розширив санкції проти Туреччини через бурові роботи у виключній економічній зоні Республіки Кіпр.

Про це повідомляє видання WorldOil, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що санкції були введені відносно віце-президента і глави департаменту геологорозвідувальних робіт турецької державної нафтової компанії TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акаліна, а також його заступника в департаменті Алі Коскуна Намоглу.

Зазначимо, віце-президент Туреччини Фуат Октай раніше заявляв, що Туреччина продовжить розвідку родовищ вуглеводнів у східній частині Середземного моря, яка є винятковою економічною зоною Кіпру, незважаючи на введені санкції з боку Європейського союзу.

Крім того, Греція звинуватила Туреччину в порушенні спокою в регіоні через порушення виключної економічної зони Кіпру в пошуках родовищ вуглеводнів.