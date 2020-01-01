Берлін звинуватив Росію у військових злочинах у Сирії

09:45 28.02.2020   Россия

Німеччина закликає владу Башара Асада та російських військових як сторони конфлікту припинити бомбардування об’єктів цивільної інфраструктури в Сирії, що є військовим злочином.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи 27 лютого на засіданні РБ ООН, присвяченому ситуації в Сирії, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Німеччина закликає сирійський режим і Росію припинити ігнорувати факти. Як сторони конфлікту, вони зобов'язані захищати цивільне населення, натомість вони бомбардують цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та школи", - заявив Маас.

Він підкреслив, що заходи боротьби з тероризмом "нікого не звільняють від дотримання міжнародного гуманітарного права".

"Напади на мирне населення - це військові злочини. І відповідальні повинні нести відповідальність", - підкреслив німецький міністр.

Він також розкритикував блокаду Ради Безпеки у питанні Сирії.

"Поки ми сидимо тут, 3 мільйони цивільних в Ідлібі бояться за своє життя, 80% з них - жінки і діти", - сказав політик.



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