Посольство ФРН: «як і 6 років тому наша позиція незмінна: Крим – це Україна»
|09:01 28.02.2020
|Крым
Посольство Німеччини в Україні заявило, що його позиція щодо анексії Криму не змінилася.
«Також і шість років потому наша позиція чітка: ми не визнаємо анексію Криму», – заявила посол Анка Фельдгузен, повідомляє Радіо Свобода.
Раніше США наголосили, що Крим – це Україна і закликали Росію припинити окупацію українського півострова, яка триває вже шість років, пр оце йдеться у заяві ержсекретаря США Майка Помпео.
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти Росії, запроваджені раніше через ситуацію в Україні, в тому числі анексію Криму. Інформація про це була оприлюднена 25 лютого на сайті Білого Дому.
26 лютого, під час виступу на форумі Age of Crimea в Києві президент України Володимир Зеленський повідомив, що День спротиву Криму російській окупації відзначатиметься в Україні на державному рівні щороку 26 лютого. Пізніше в цей день на сайті Офісу президента з'явився відповідний указ.
Зеленський також заявив, що питання Криму не знімається з порядку денного і не може стати «ціною для миру на Донбасі».
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розкритикував заяву Зеленського про запровадження 26 лютого Дня спротиву Криму російській окупації.
Ще на цю тему:
Анексія Криму - акт, якого ми ніколи не визнаємо: Євросоюз
ЄС підтвердив, що не визнає видані Росією в Криму паспорти
По Керченскому мосту могут нанести юридический удар
Представники окупантів з Криму відвідали Францію - посол
Журналіста Миколу Семену виключили з російського переліку екстремістів і терористів
Окупанти хочуть повторити в Криму "експеримент" зі Східною Прусією - віцеадмірал ВМС
Права людини допоможуть Україні повернути Крим, – Ольга Скрипник
Зеленський "розлютив Росію заявою про Крим"
Андрій Клименко: «Тікаючи з Криму, росіяни знищать усе, що зможуть»