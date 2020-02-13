Посольство Німеччини в Україні заявило, що його позиція щодо анексії Криму не змінилася.

«Також і шість років потому наша позиція чітка: ми не визнаємо анексію Криму», – заявила посол Анка Фельдгузен, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше США наголосили, що Крим – це Україна і закликали Росію припинити окупацію українського півострова, яка триває вже шість років, пр оце йдеться у заяві ержсекретаря США Майка Помпео.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти Росії, запроваджені раніше через ситуацію в Україні, в тому числі анексію Криму. Інформація про це була оприлюднена 25 лютого на сайті Білого Дому.

26 лютого, під час виступу на форумі Age of Crimea в Києві президент України Володимир Зеленський повідомив, що День спротиву Криму російській окупації відзначатиметься в Україні на державному рівні щороку 26 лютого. Пізніше в цей день на сайті Офісу президента з'явився відповідний указ.

Зеленський також заявив, що питання Криму не знімається з порядку денного і не може стати «ціною для миру на Донбасі».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розкритикував заяву Зеленського про запровадження 26 лютого Дня спротиву Криму російській окупації.