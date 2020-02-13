Президент України Володимир Зеленський затвердив назву телеканалу для непідконтрольних Україні територій, повідомив «Детектор медіа» з посиланням на три різні джерела, наближені до Міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.

Новостворений телеканал під назвою «Дім» розпочне мовлення 1 або 2 березня 2020 року.

Презентація каналу запланована на 2 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Влітку 2019 року Офіс президента України озвучував ідею створення світового російськомовного каналу для боротьби і «за уми» українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і «за уми» росіян на території Росії.

Міністерство культури, молоді та спорту України обіцяло запустити новий телеканал в лютому на базі UA|TV, який був українським телеканалом іномовлення.