Зеленський затвердив назву телеканалу для непідконтрольних Україні територій – ЗМІ
|08:01 28.02.2020
|Крым
Президент України Володимир Зеленський затвердив назву телеканалу для непідконтрольних Україні територій, повідомив «Детектор медіа» з посиланням на три різні джерела, наближені до Міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.
Новостворений телеканал під назвою «Дім» розпочне мовлення 1 або 2 березня 2020 року.
Презентація каналу запланована на 2 березня, повідомляє Радіо Свобода.
Влітку 2019 року Офіс президента України озвучував ідею створення світового російськомовного каналу для боротьби і «за уми» українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і «за уми» росіян на території Росії.
Міністерство культури, молоді та спорту України обіцяло запустити новий телеканал в лютому на базі UA|TV, який був українським телеканалом іномовлення.
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