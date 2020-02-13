У Генічеську делегація з Туреччини оглянула місце будівництво житлового містечка
|09:30 28.02.2020
|Крым
Як відомо під час офіційного візиту до Туреччини Володимир Зеленський домовився з президентом Ердоганом про будівництво містечка для вимушених переселенців за кошти турецької сторони.
Сьогодні до Генічеська разом з заступником голови ХОДА Сергієм Козиром прибула делегація Туреччини. До Генічеська завітали посол Республіки Туреччина в Україні, заступник директора Департаменту державного будівництва Туреччини, члени робочої експертної групи, повідомляє Новый Визит.
Гостей зустрічали керівники Генічеської РДА на чолі з Андрієм Онищенко, міський голова Олександр Тулупов з спеціалістами міськвиконкому.
Після традиційного привітання хлібом-сіллю, присутні зразу відправилися оглянути земельну ділянку біля ВПУ №17, де планується будівництво містечка для переселенців і інших категорійних верств населення.
Турецьку сторону цікавили технічні питання, як то площа, цільове призначення та форма власності земельної ділянки, комунікації, умови будівництва, категорії громадян, яких планують заселити у побудовані багатоквартирні будинки.
На що міський голова Олександр Тулупов завірив, що після вирішення всіх нормативних питань в рамках українського законодавства, міськрада готова надати будь-яку допомогу іноземним інвесторам.
В разі прийняття остаточного рішення сторони домовилися на виконання доручень президентів продовжити консультації та впроваджувати реальні кроки для початку будівництва містечка у Генічеську в найкоротші терміни.
“Всі зацікавленні особи і структурні підрозділи отримали завдання та необхідну інформація по даній земельній ділянці для того, щоб більш конкретніше можна було планувати будівництво містечка”, – підвів підсумки зустрічі голова Генічеської РДА Андрій Онищенко.
До речі, українська сторони ставить на меті, щоб в разі будівництва житлових будинків житло тут отримали як вимушені переселенці з Криму і Донбасу, так і інші категорійні верстви населення.
Свою зацікавленість, щоб будівництво містечка розпочалось саме у Генічеську, виказав і заступник голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир.
“Генічеський район безпосередньо межує з тимчасово окупованим Кримом. Тому саме цей район повинен бути лакмусовим папірцем, щоб люди по ту сторону бачили, що вони не забуті, що держава про них піклується будівництвом і КПВВ, і житла, і іншої інфраструктури“, – наголосив Козир.
Проте, де саме буде будівництво містечка поки що остаточно не вирішено. Завтра делегація Туреччини огляне ділянку у Херсоні, а потім у облдержадміністрації пройде наради де розглянуть більш конкретні питання.
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