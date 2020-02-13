Представники окупантів з Криму відвідали Францію - посол
|08:30 28.02.2020
|Крым
Представники так званої мерії міста Ялти відвідали Ніццу і зустрічалися з місцевою владою.
Про це у своєму Twitter написав посол України у Франції Олег Шамшур, передає УНН.
“Представники т.зв. „мерії Ялти“ гастролювали днями в Ніцці, зустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного карнавалу. Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім, репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція Франції незмінна: Крим — це Україна!”, — зазначив Шамшур.
Нагадаємо, група французьких політиків на чолі з екс-парламентарем Тьєррі Маріані з асоціації “Франко-російський діалог” прибудуть до Криму для святкування річниці окупації півострова.
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