Представники так званої мерії міста Ялти відвідали Ніццу і зустрічалися з місцевою владою.

Про це у своєму Twitter написав посол України у Франції Олег Шамшур, передає УНН.

“Представники т.зв. „мерії Ялти“ гастролювали днями в Ніцці, зустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного карнавалу. Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім, репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція Франції незмінна: Крим — це Україна!”, — зазначив Шамшур.

Нагадаємо, група французьких політиків на чолі з екс-парламентарем Тьєррі Маріані з асоціації “Франко-російський діалог” прибудуть до Криму для святкування річниці окупації півострова.