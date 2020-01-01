Грецькі острів'яни страйкують 2-й день проти нових таборів для мігрантів
|20:45 27.02.2020
|Греция
Мешканці грецьких островів 27 лютого страйкують другий день поспіль через плани уряду щодо нових таборів для мігрантів на п'яти островах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Східні егейські острови Греції послужили воротами до Європейського Союзу для понад мільйона людей, які рятувалися від війни у 2015-2016 роках. Незважаючи на різке падіння прибуттів відтоді, на п'ятьох островах досі функціонують переповнені міграційні центри.
Мешканці островів Лесбос та Хіос у вівторок та середу вступали в сутички із силовиками, які охороняють місця будівництва нових центрів.
Протестувальники кажуть, що чинні табори стали в'язницею як для місцевих, так і для мігрантів, а будівництво нових лише посилить проблеми.
У четвер вони планують провести мітинги у центральних точках на Лесбосі, Хіосі та Самосі перед запланованою зустріччю уряду та місцевих голів.
Очікується, що прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс зустрінеться з очільниками регіонів у своєму офісі в Афінах у четвер ввечері.
"Альтернативного плану немає", - заявив представник уряду Стеліос Пецас.
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