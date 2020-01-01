Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
|20:30 27.02.2020
|Румыния
Румунія забезпечить 5 мільйонів медичних масок на наступному тижні.
Про це повідомив державний секретар міністерства охорони здоров'я Румунії Хораціо Молдаван, передає УНН з посиланням на Digi24.
"Ситуація стабільна. Ми займаємося епідеміологічним розслідуванням... Усі матеріали є, нам більше не потрібно... На початку наступного тижня в Румунії буде п'ять мільйонів масок і 25 тонн спеціальних біоцидів. Це все під контролем. У нас тільки один заражений у країні. Це хвороба з низькою смертністю. Немає причин для занепокоєння", - сказав Молдован.
За його словами, державні закупівлі необхідних матеріалів близькі до завершення.
Держсекретар додав, що стосовно першого пацієнта з підтвердженим коронавірусом немає ніяких побоювань.
Як повідомлялося раніше, в Румунії зареєстрований перший випадок захворювання на коронавірус.
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