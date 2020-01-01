Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня

20:30 27.02.2020   Румыния

Румунія забезпечить 5 мільйонів медичних масок на наступному тижні.

Про це повідомив державний секретар міністерства охорони здоров'я Румунії Хораціо Молдаван, передає УНН з посиланням на Digi24.

"Ситуація стабільна. Ми займаємося епідеміологічним розслідуванням... Усі матеріали є, нам більше не потрібно... На початку наступного тижня в Румунії буде п'ять мільйонів масок і 25 тонн спеціальних біоцидів. Це все під контролем. У нас тільки один заражений у країні. Це хвороба з низькою смертністю. Немає причин для занепокоєння", - сказав Молдован.

За його словами, державні закупівлі необхідних матеріалів близькі до завершення.

Держсекретар додав, що стосовно першого пацієнта з підтвердженим коронавірусом немає ніяких побоювань.

Як повідомлялося раніше, в Румунії зареєстрований перший випадок захворювання на коронавірус.



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