Кримського журналіста, оглядача проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену виключили з російського списку «терористів і екстремістів», який веде «Росфінмоніторинг».

Такий запис з’явився в розділі списку «виключені», повідомляє інтернет-видання «Ґрати», передає Радіо Свобода.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Його звинувачували в «закликах до порушення територіальної цілісності Росії».

У грудні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Журналіст стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

28 січня 2020 року Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого журналіст виїхав з Криму на материкову частину України. Він не планує повертатися на анексований півострів. Наступного дня Семену зустріли на вокзалі в Києві. Він лікуватиметься в «​Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»​ Державного управління справами.

За останні роки у 69-річного журналіста почалися проблеми зі здоров’ям. Ще на етапі судових розглядів з’ясувалося, що у нього серйозні проблеми із серцем та хребтом. Отримати належне лікування в Криму він не міг, бо там немає профільних кваліфікованих фахівців. Лікувати його погодилися фахівці Київського інституту нейрохірургії, але російські слідчі відмовили Миколі Семені у можливості лікування там. Від запропонованої йому альтернативи у московських клініках журналіст відмовився.